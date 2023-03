EUA dizem que jato russo causou queda de drone espião no Mar Negro

Apoie o 247

247 - Os militares dos Estados Unidos disseram que um avião de combate russo cortou a hélice de um de seus drones espiões e o fez cair no Mar Negro no primeiro suposto confronto direto entre as duas potências desde que a Rússia iniciou sua operação militar na Ucrânia, em fevereiro do ano passado.

Dois jatos russos Su-27 realizaram o que os militares dos EUA descreveram como uma interceptação imprudente do drone espião americano enquanto estavam no espaço aéreo internacional. Após cerca de 30 a 40 minutos, um dos jatos colidiu com o drone, causando a queda, disseram os militares dos EUA, segundo a Reuters

O Ministério da Defesa da Rússia ofereceu um relato diferente do incidente de terça-feira e seu embaixador nos Estados Unidos disse que seu país viu o incidente envolvendo um drone americano MQ-9 e um caça russo Su-27 como uma "provocação".

Os Estados Unidos realizam voos regulares de vigilância na região e apoiaram a Ucrânia com dezenas de bilhões de dólares em ajuda militar, embora não tenham se envolvido diretamente na guerra.

