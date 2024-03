Apoie o 247

TASS – O Conselheiro de Comunicações Estratégicas do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, declarou que os EUA não enviarão tropas para lutar na Ucrânia, em resposta ao apelo do presidente francês Emmanuel Macron. Kirby afirmou que desde o início da guerra, o presidente Biden tem sido claro sobre a questão. As declarações foram feitas após Macron pedir que os aliados não fossem covardes.

Kirby destacou que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, não está solicitando o envio de tropas estrangeiras para lutar em seu país. A afirmação veio após Macron mencionar a possibilidade de países ocidentais enviarem tropas terrestres para a Ucrânia durante uma reunião em Paris. Entretanto, a maioria dos participantes da conferência manifestou que não planeja enviar tropas e se opõe ao envolvimento em hostilidades militares contra a Rússia.

O posicionamento dos Estados Unidos reflete uma postura alinhada com a estratégia delineada pelo presidente Biden desde o início do conflito. A rejeição à ideia de envio de tropas diretas para a Ucrânia é enfatizada como parte da abordagem da administração Biden para lidar com a crise.

As declarações de Kirby vêm num momento de crescente tensão entre a Rússia e a Ucrânia, mas reforçam a posição de que os EUA não participarão diretamente das operações militares na região. A posição dos Estados Unidos é vista como crucial para determinar a dinâmica geopolítica da região e as implicações para a segurança global.

