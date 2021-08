EUA dizem que não há mudança no plano para concluir retirada do Afeganistão até 31 de agosto

"Ainda estamos certamente apontando para o final do mês", disse o porta-voz John Kirby, acrescentando que o Pentágono pode precisar de bases adicionais para abrigar retirados do Afeganistão edit

(Reuters) - O Pentágono disse nesta terça-feira que não houve mudanças em seu plano para concluir a operação de retirada do Afeganistão até o final do mês e que pretende remover as tropas dos Estados Unidos até lá.

O porta-voz John Kirby disse que o Pentágono acredita ter capacidade de retirar todos os norte-americanos que queiram deixar o Afeganistão até 31 de agosto.

