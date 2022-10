EUA dizem que política em relação à Coreia do Norte não mudou

Apoie o 247

247 - Os Estados Unidos disseram nesta sexta-feira (28) que sua política em relação à Coreia do Norte não mudou depois que uma autoridade estadunidense responsável pela política nuclear afirmou que Washington estaria disposto a se envolver em negociações de controle de armas com Pyongyang, informa a Reuters.

Alguns especialistas argumentam que reconhecer a Coreia do Norte como um Estado com armas nucleares, algo que Pyongyang busca, é um pré-requisito para essas negociações. Mas Washington há muito argumenta que o programa nuclear norte-coreano é ilegal e sujeito a sanções das Nações Unidas, informa a Reuters.

Bonnie Jenkins, subsecretária de controle de armas do Departamento de Estado, foi questionada em uma conferência nuclear em Washington na quinta-feira até que ponto a Coreia do Norte deveria ser tratada como um problema de controle de armas.

"Se eles conversassem conosco... o controle de armas sempre pode ser uma opção se você tiver dois países dispostos a sentar à mesa e conversar", respondeu ela.

"E não apenas o controle de armas, mas a redução de riscos - tudo o que leva a um tratado tradicional de controle de armas e todos os diferentes aspectos do controle de armas que podemos ter com eles. Deixamos muito claro para a RPDC (República Popular Democrática da Coreia) ... que estamos prontos para conversar com eles - não temos pré-condições", disse ela.

Referindo-se ao líder norte-coreano Kim Jong Un, ela acrescentou: "Se ele pegasse o telefone e dissesse: 'Quero falar sobre controle de armas', não vamos dizer não, para explorar o que isso significa."

Os Estados Unidos e seus aliados estão preocupados com o fato de a Coreia do Norte estar prestes a retomar os testes de bombas nucleares pela primeira vez desde 2017, algo que seria altamente indesejável para o governo Biden antes das eleições de meio de mandato no próximo mês. A Coreia do Norte rejeitou os pedidos dos EUA para retornar às negociações.

Questionado sobre o comentário de Jenkins, o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, disse: "Quero ser muito claro sobre isso. Não houve mudança na política dos EUA".

Price disse que a política dos EUA continua sendo "a desnuclearização completa da Península Coreana", acrescentando que "continuamos abertos à diplomacia com a RPDC, continuamos a entrar em contato com a RPDC, estamos comprometidos em buscar uma abordagem diplomática, estamos preparados para reunir sem pré-condições e pedimos à RPDC que se envolva em uma diplomacia séria e sustentada".

Falando na sexta-feira na mesma conferência de política nuclear de Jenkins, Alexandra Bell, outra autoridade sênior de controle de armas do Departamento de Estado, também enfatizou que não houve mudança na política dos EUA.

Questionada sobre se era hora de aceitar a Coreia do Norte como um Estado nuclear, ela respondeu: "Comentários à parte, estamos comprometidos com a desnuclearização da península coreana. Não aceitamos a Coreia do Norte com esse status. Mas estamos interessados ​​em conversar com os norte-coreanos."

Daniel Russel, o principal diplomata dos EUA para o Leste Asiático sob o então presidente Barack Obama e agora com a Asia Society, disse à Reuters que Jenkins "caiu direto na armadilha de Kim Jong Un" com seus comentários.

"Sugerir que a Coreia do Norte só precisa concordar em ter uma conversa com os EUA sobre controle de armas e redução de risco é um erro terrível, porque move a questão do direito da Coreia do Norte de possuir armas nucleares para a questão de quantas deveria ter e como elas são usadas", disse ele.

"Kim adoraria nada mais do que impulsionar sua agenda de redução de risco - a retirada das tropas americanas da Coreia".

Outros especialistas minimizaram as observações de Jenkins.

Daryl Kimball, diretora executiva da Associação de Controle de Armas com sede nos EUA, disse que não estava fazendo uma declaração reconhecendo a Coreia do Norte como um Estado de armas nucleares sob o Tratado Internacional de Não-Proliferação.

"Ela estava reconhecendo, como outros funcionários de outras administrações, que a Coreia do Norte tem armas nucleares, mas violou seus compromissos sob o TNP de não buscar armas nucleares", disse ele à Reuters.

Kimball e Toby Dalton, especialista nuclear do Carnegie Endowment for International Peace, que sediou a conferência nuclear, disseram não ver o reconhecimento formal como um Estado com armas nucleares como um pré-requisito para as negociações de controle de armas. Dalton disse que Jenkins parecia essencialmente reafirmar a posição dos EUA de que o país estava disposto a conversar com Pyongyang sem pré-condições.

