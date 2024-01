EUA e Iraque vão iniciar em breve negociações para a retirada das tropas de ocupação

Apoie o 247

TASS - Os Estados Unidos e o Iraque iniciarão em breve conversações sobre a retirada das tropas norte-americanas desse país do Médio Oriente, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto.

Segundo reportagem da CNN, “os EUA e o Iraque estão perto de um acordo sobre o início do diálogo da Comissão Militar Superior, que foi anunciado em agosto”. O diálogo visa determinar medidas concretas para a futura retirada.

O relatório diz que Washington quer que o calendário de tropas reflita a situação atual no Iraque e a estabilidade do seu governo e das agências de aplicação da lei. Por sua vez, a liderança iraquiana acredita que o prazo da retirada não deve ser afetado por quaisquer circunstâncias.

O primeiro-ministro iraquiano, Mohammad Shia al-Sudani, disse em 5 de janeiro que a coligação internacional ficou sem justificações para a sua presença em solo iraquiano e que Bagdá está preparada para tomar medidas concretas para acabar com a presença militar estrangeira no país.

Disse também que o governo iraquiano está em vias de definir a data para o início das conversações no âmbito de uma comissão bilateral criada para resolver a questão da retirada das tropas estrangeiras.

A declaração veio após relatos de que um líder do movimento Harakat al-Nujaba, Abu Taqwa, foi morto durante um ataque de drones dos EUA em Bagdá.

Por sua vez, o Pentágono disse em 8 de Janeiro que não planeava retirar as suas tropas do Iraque neste momento. Atualmente, cerca de 2.500 militares dos EUA estão destacados em diversas bases no Iraque. O porta-voz do Departamento de Defesa, Pat Ryder, disse não ter conhecimento de quaisquer pedidos sobre o assunto apresentados pelo governo do Iraque. Ele acrescentou que as forças dos EUA estavam no país a pedido do governo legítimo do Iraque.

