EUA e Israel assinam declaração conjunta contra fornecimento de armas nucleares ao Irã

Reuters - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro israelense, Yair Lapid, assinam nesta quinta-feira (14), no segundo dia da viagem de Biden ao Oriente Médio, um acordo comprometendo-se a impedir que o Irã adquira uma arma nuclear.

Um alto funcionário do governo Biden, descrevendo a declaração conjunta para repórteres em uma teleconferência, disse que o acordo expandirá o relacionamento de segurança de longa data entre os Estados Unidos e Israel.

"Esta declaração é bastante significativa e inclui um compromisso de nunca permitir que o Irã adquira uma arma nuclear e abordar as atividades desestabilizadoras do Irã, particularmente as ameaças a Israel", disse o funcionário.

Biden, em sua primeira viagem ao Oriente Médio desde que assumiu o cargo no início de 2021, chegou a Israel na quarta-feira e tem conversas com líderes israelenses nesta quinta. Esta prevista uma coletiva de imprensa conjunta com Lapid.

Biden se encontrará na sexta-feira com líderes palestinos na Cisjordânia ocupada e conversará com líderes da Arábia Saudita e outros aliados do Golfo em Jeddah no sábado.

