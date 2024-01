EUA e Reino Unido realizam novos ataques aéreos em territórios controlados pelos houthis no Iêmen

Apoie o 247

TASS – Os Estados Unidos e o Reino Unido estão realizando ataques aéreos em territórios iemenitas controlados pelo movimento rebelde Ansar Allah (os houthis), conforme relatado pelo canal de televisão Al Masirah, controlado pelos houthis. De acordo com o canal de TV, os ataques foram realizados nas províncias de Dhamar, Sa'dah, Taiz, Hodeidah e Al Bayda. O canal de televisão Al Hadath informou que pelo menos três ataques foram realizados em instalações houthis no acampamento de al-Karn, localizado perto da cidade de Dhamar. Explosões também foram ouvidas perto do aeroporto de Hodeidah. Não foram fornecidos dados sobre vítimas e danos.

Após a escalada do conflito palestino-israelense na Faixa de Gaza, os houthis alertaram que lançariam ataques ao território israelense, ao mesmo tempo em que impediam que navios associados ao Estado Judeu passassem pelas águas do Mar Vermelho e do Estreito de Bab el-Mandeb até que Tel Aviv encerrasse sua operação militar contra o grupo radical palestino Hamas no enclave disputado.

De acordo com as estimativas do Comando Central do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (CENTCOM), o grupo rebelde iemenita atacou mais de 20 navios e embarcações civis no Mar Vermelho desde meados de novembro. Na noite de 12 de janeiro, os Estados Unidos e o Reino Unido realizaram ataques aéreos em posições controladas pelos rebeldes em diversas cidades iemenitas, utilizando aeronaves, navios de guerra e submarinos. O presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou que a ação militar foi ordenada em resposta aos "ataques houthis sem precedentes" a embarcações no Mar Vermelho e que os ataques foram realizados em legítima defesa.

