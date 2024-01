EUA e Reino Unido voltam a atacar alvos dos Houthis no Iêmen

Apoie o 247

TASS - As forças dos EUA e do Reino Unido realizaram ataques contra vários alvos Houthi no Iêmen. De acordo com as autoridades amdericanas, os EUA e o Reino Unido usaram mísseis Tomahawk de base naval e aviões a jato para destruir armazéns Houthi e lançadores de mísseis.

Esta é a segunda vez que os dois aliados realizam ataques coordenados contra alvos Houthi, aponta o relatório.

De acordo com a Al Arabiya e a Al Jazeera, as forças armadas dos EUA e do Reino Unido atacaram a base militar Al-Daylami Houthi em Sana, bem como outras instalações nas províncias de Taiz, Hajjah, Al Hudaydah e Al Bayda. Um representante Houthi não identificado disse à Al Jazeera que estes ataques se tornaram os mais massivos desde 12 de janeiro, quando os EUA e o Reino Unido atacaram o território iemenita pela primeira vez.

Segundo Al Hadath, os aliados realizaram pelo menos 35 ataques contra alvos Houthi. Três representantes de alto escalão Houthi foram mortos no ataque, disseram fontes do Al Hadath.

Após a escalada do conflito palestino-israelense na Faixa de Gaza, os Houthis alertaram que lançariam ataques em território israelense, ao mesmo tempo que proibiriam navios associados a Israel de passar pelas águas do Mar Vermelho e do Estreito de Bab el-Mandeb até Tel Aviv cessou a sua operação militar contra o grupo radical palestino Hamas no enclave em apuros. De acordo com estimativas do Comando Central do Departamento de Defesa dos EUA (CENTCOM), o grupo rebelde iemenita atacou mais de 20 embarcações e navios civis no Mar Vermelho desde meados de Novembro.

