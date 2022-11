EUA e Rússia usaram sua linha direta militar uma vez até agora durante a guerra na Ucrânia

As comunicações EUA-Rússia estão no centro das atenções desde o início da invasão da Rússia ao seu vizinho edit

WASHINGTON (Reuters) - Uma linha de comunicação criada entre os militares dos Estados Unidos e da Rússia no início da guerra de Moscou contra a Ucrânia foi usada apenas uma vez até agora, disse uma autoridade dos Estados Unidos à Reuters.

O funcionário, que falou sob condição de anonimato, disse que os Estados Unidos iniciaram uma ligação através da linha de "desconflito" para comunicar suas preocupações sobre as operações militares russas perto de infraestrutura crítica na Ucrânia.

A Reuters é a primeira a relatar o uso da linha de desconflito, além dos testes regulares.

Poucos detalhes são conhecidos sobre o incidente específico que levou à chamada na linha, que conecta o Comando Europeu dos militares dos EUA e o Centro de Gerenciamento de Defesa Nacional da Rússia.

O funcionário se recusou a dar detalhes, mas disse que não foi usado quando um míssil errante caiu na Polônia, membro da Otan, em 15 de novembro, matando duas pessoas. A explosão provavelmente foi causada por um míssil de defesa aérea ucraniano, mas a Rússia foi a responsável porque iniciou a guerra no final de fevereiro, disse a Otan.

Embora o funcionário dos EUA tenha se recusado a especificar qual atividade russa disparou o alarme dos EUA, houve incidentes publicamente reconhecidos envolvendo combates russos em torno da infraestrutura crítica ucraniana.

Isso inclui operações russas em torno da usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, a maior da Europa, que está sob controle russo.

A Ucrânia também expressou preocupação de que a Rússia possa explodir a barragem de Nova Kakhovka, que retém um enorme reservatório no sul da Ucrânia. O rompimento da barragem enviaria uma parede de água inundando os assentamentos abaixo, inclusive em direção à estratégica capital regional Kherson, que as forças ucranianas recapturaram em 11 de novembro.

As comunicações EUA-Rússia estão no centro das atenções desde o início da invasão da Rússia ao seu vizinho, dado o grave risco de que um erro de cálculo de qualquer um dos lados possa causar um conflito direto entre as nações com armas nucleares.

VÁRIAS FORMAS DE COMUNICAR

A linha de desconflito é apenas uma das várias maneiras pelas quais os militares dos EUA e da Rússia ainda têm para se comunicar.

Outros canais militares incluem raras conversas de alto nível entre o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, e o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu. Os principais generais dos EUA e da Rússia, o general do Exército dos EUA Mark Milley e o general russo Valery Gerasimov, também falaram em duas ocasiões desde o início da guerra, disse seu gabinete.

O conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, e o diretor da CIA, Bill Burns, também tiveram contato com autoridades russas.

Ainda assim, as relações EUA-Rússia estão em seu ponto mais baixo desde a Guerra Fria e o Departamento de Estado dos EUA disse na segunda-feira que Moscou adiou as negociações no Cairo com o objetivo de retomar as inspeções de armas nucleares. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia confirmou que as negociações foram adiadas. Nenhum dos lados forneceu uma razão.

Solicitado a comentar a linha de desconflito, o Pentágono disse apenas que mantinha vários canais para "discutir questões críticas de segurança com os russos durante uma contingência ou emergência com o objetivo de evitar erros de cálculo, incidentes militares e escalada".

"Estamos encorajados pelas recentes ligações do DoD com colegas russos e acreditamos que o diálogo contínuo é crítico", disse um porta-voz do Departamento de Defesa.

Nem a embaixada da Rússia em Washington nem seu ministério da defesa em Moscou responderam aos pedidos de comentários.

NÃO É UMA LINHA DE 'RECLAMAÇÃO'

Quando foi anunciado em março, o Pentágono disse que a linha de desconflito foi criada para evitar confrontos inadvertidos no espaço aéreo da OTAN ou no solo.

"Não é para ser uma linha de reclamação para todos os fins, onde podemos simplesmente pegar o telefone e registrar preocupações sobre o que a Rússia está fazendo na Ucrânia", disse um alto funcionário da defesa dos EUA na época.

Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética mantiveram essas linhas diretas em diferentes níveis.

Alexander Vershbow, ex-embaixador dos EUA em Moscou e ex-alto funcionário do Pentágono e da OTAN, disse que a última linha de desconflito deveria se concentrar nas operações diárias - em oposição às conversas mais estratégicas entre altos funcionários como Milley e Gerasimov.

Vershbow fez uma comparação com a linha de desconflito muito mais ativa para a Síria, onde as forças militares dos EUA e da Rússia às vezes operam no mesmo espaço aéreo ou terreno.

"Vimos isso na Síria, onde ter o canal operacional direto pode pelo menos esclarecer as intenções durante uma situação em rápida evolução em que talvez Washington esteja dormindo", disse Vershbow à Reuters.

A linha de desconflito é testada duas vezes ao dia com chamadas realizadas em russo, disse a autoridade dos EUA à Reuters. Um orador russo do Comando Europeu dos EUA inicia essas chamadas de Wiesbaden, na Alemanha, disse o oficial.

Wiesbaden também é a localização do novo Grupo de Assistência à Segurança-Ucrânia do Pentágono, ou SAG-U, que apóia remotamente a defesa do governo de Kyiv contra as tropas russas.

Autoridades dos EUA, falando sob condição de anonimato, disseram anteriormente que no início do conflito os planejadores acreditavam que a linha de desconflito poderia ser útil se os Estados Unidos precisassem evacuar os americanos do território ocupado pela Rússia na Ucrânia.

Quando a guerra começou, os Estados Unidos pensaram que a Rússia poderia capturar rapidamente o território ucraniano, prendendo os cidadãos americanos antes que eles tivessem a chance de partir.

Um oficial especulou que também poderia ter sido usado se um caça russo perseguisse uma aeronave ucraniana no espaço aéreo polonês ou se um míssil russo cruzasse o espaço aéreo da OTAN.

