EUA emitem alerta de tsunami após terremoto no México

Terremoto com epicentro no estado mexicano de Oaxaca foi de magnitude 7,4, segundo o Serviço Geológico dos EUA. Pelo menos uma pessoa morreu e outra ficou ferida por causa do abalo edit

247 - O Centro de Alerta e Tsunami do Pacífico dos Estados Unidos emitiu nesta terça-feira, 23, um alerta de que “ondas perigosas” de até três metros podem atingir a costa sul do México, depois que um terremoto com epicentro no estado mexicano de Oaxaca ter atingido o país.

Segundo o governador de Oaxaca, Alejandro Murat, pelo menos uma pessoa morreu e outra ficou ferida por causa do abalo. O terremoto foi registrado com uma magnitude de 7,4, segundo o Serviço Geológico dos EUA. Na região central da Cidade do México, prédios balançaram e centenas de pessoas tiveram que deixar suas casas, correndo para as ruas.

O órgão ainda informou que as tsunamis incluem várias ondas que podem chegar em intervalos de até uma hora. "A onda inicial pode não ser a maior", afirmou o centro. “O perigo pode permanecer por muitas horas ou mais após a onda inicial".

