EUA enviam ao México migrantes brasileiros que cruzam fronteira

Governo de Trump decide que brasileiros que entrarem nos EUA pela fronteira com o México e pedirem asilo terão de esperar o resultado do processo do lado mexicano. Segundo comunicado publicado nesta quarta-feira (29) pelo Departamento de Segurança Nacional dos EUA (DHS, na sigla em inglês), estes brasileiros já começam a ser enviados

247 - O governo dos Estados Unidos começou a enviar de volta ao México migrantes brasileiros que entraram em território norte-americano pela fronteira mexicana.

A justificativa apresentada pelo governo norte-americano é o aumento no número de cidadãos do Brasil que entram nos EUA pela fronteira com o México.

De acordo com reportagem do G1, os brasileiros que forem reenviados ao México aguardarão em território mexicano o resultado da análise do pedido de asilo — modalidade que nos EUA equivale ao refúgio e que é usada por migrantes que cruzam a fronteira para viver irregularmente no país.