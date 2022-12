EUA enviarão mais petróleo roubado da Síria para o Iraque

Depois de entrar na Síria em 2014, as forças dos EUA, sob o pretexto de combater grupos terroristas, iniciaram o roubo sistemático de petróleo sírio edit

247 com Prensa Latina - Uma caravana de 65 petroleiros deixou os campos de petróleo no nordeste da província de Hasakeh e entrou no Iraque cruzando ilegalmente Mahmudia.

Outros 30 caminhões de petróleo seguiram para o Curdistão pela travessia de Al-Walid, uma das três travessias ilegais usadas pelas tropas americanas para entrar e sair da Síria.



Como em épocas anteriores, ambas as caravanas foram escoltadas pelos EUA e SDF (Forças Democráticas da Síria).



O saque está ocorrendo em meio a uma crise energética sem precedentes neste país causada pela escassez aguda de derivados de petróleo devido à ocupação norte-americana de mais de 90% dos campos de petróleo.



Em 2011, a Síria produziu mais de 380.000 barris de petróleo antes da guerra, mas esse número caiu para apenas 80.000 barris, 66.000 dos quais foram saqueados pelas tropas dos EUA e SDF, cerca de 80% da produção de petróleo do país.

Depois de entrar na Síria em 2014, as forças dos EUA, sob o pretexto de combater grupos terroristas, estabeleceram bases militares em áreas ricas em petróleo no nordeste e leste do país e iniciaram o roubo sistemático de petróleo sírio.

