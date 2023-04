EUA espionaram secretário-geral da ONU, apontam documentos vazados

Os documentos vazados do Pentágono mostram que Washington vê o secretário-geral da ONU, António Guterres, como complacente com a Rússia edit

Apoie o 247

ICL

247 - Os documentos vazados do Pentágono sugerem que Washington está ativamente espionando o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres.

Segundo a BBC, os documentos mostram ainda que os Estados Unidos creem que Guterres demonstra demasiada vontade de acomodar os interesses da Rússia, o que é inaceitável para Washington, que apoia a Ucrânia na guerra.

Um documento vazado trata do acordo de grãos, negociado pela ONU, Rússia, Ucrânia e Turquia em julho do ano passado. O texto diz que Guterres estava tão interessado em preservar o acordo a ponto de estar disposto a acomodar os interesses da Rússia.



"Guterres enfatizou seus esforços para melhorar a capacidade de exportação da Rússia", diz o documento, "mesmo que isso envolva entidades ou indivíduos russos sancionados".



As ações de Guterres, de acordo com a avaliação do Pentágono, estavam "minando esforços mais amplos para responsabilizar Moscou por suas ações na Ucrânia".

A Ucrânia defende a expulsão da Rússia da ONU.

Um alto funcionário não identificado disse, ainda conforme a BBC, que a ONU foi "impulsionada pela necessidade de mitigar o impacto da guerra sobre os mais pobres do mundo".



"Isso significa fazer o possível para reduzir o preço dos alimentos... e garantir que os fertilizantes sejam acessíveis aos países que mais precisam".

Os Estados Unidos costumam espionar líderes de outros países e de organizações, não distinguindo entre aliados e inimigos. Entre 2012 e 2014, a Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA) usou uma parceria com a unidade de inteligência estrangeira da Dinamarca para espionar altos funcionários de países europeus, incluindo a chanceler alemã Angela Merkel. A ex-presidente brasileira Dilma Rousseff também foi alvo de espionagem estadunidense no período, bem como ex-ministros de seu governo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.