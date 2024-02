Apoie o 247

TASS - O governo do presidente dos EUA, Joe Biden, está empenhado em arrastar países neutros do Sul Global para o conflito ucraniano, disse o embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoly Antonov.

"Em vez de adicionar 'combustível ao fogo' ao conflito ucraniano e arrastar para ele países neutros do Sul Global, Washington e os seus satélites deveriam preocupar-se em fornecer assistência eficaz aos parceiros.

Antonov destacou que algumas delegações dos países da OEA manifestaram sua insatisfação em “‘jogar’ em suas discussões questões que são da esfera de competência da organização”. “Especialmente no contexto de problemas crescentes e verdadeiramente agudos na própria América Latina. Seja a deterioração da situação socioeconómica, a violenta crise migratória ou o desenfreado crime organizado transnacional”, destacou o diplomata.

