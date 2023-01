EUA executam pela primeira vez uma pessoa transgênero

Apoie o 247

247 - Autoridades dos Estados Unidos executaram pela primeira vez uma pessoa transgênero. Condenada por assassinato, Amber McLaughlin, de 49 anos, foi declarada morta às 19h (22h no horário de Brasília) na prisão Bonne Terre Diagnostic and Correctional Center, no estado de Missouri, Centro-Oeste dos EUA. A informação foi divulgada pelo departamento penitenciário estadual. De acordo com a Fox2now, a sentença foi executada por injeção letal.

McLaughlin foi a primeira pessoa transgênero de qualquer sexo a morrer por pena de morte nos EUA. Ela estava presa após ser declarada culpada de matar uma ex-namorada em 2003 em um subúrbio da cidade de Saint Louis, no estado de Missouri.

Segundo o Centro de Informação sobre a Pena de Morte (DPIC, na sigla em inglês), que tenta acabar com este tipo de punição nos EUA, não há registro de execução de uma pessoa transgênero no país.

