EUA fazem ataque com drone no Afeganistão e dizem ter atingido carro com homem-bomba

247 - Domingo sangrento no Afesganistão. Os Estados Unidos realizaram ataque aéreo com drone contra integrantes do Estado Islâmico em Cabul, no Afeganistão, neste domingo.

O alvo eram suspeitos de serem militantes do Estado Islâmico que atuam no Afeganistão, chamado Estado Islâmico-Khorasan. Um carro que levava um homem-bomba ao aeroporto foi atingido, informou o Pentágono.

Um funcionário do governo norte-americano disse que o ataque foi feito por um drone pilotado por agentes que nem estão no Afeganistão.

Agiram como se estivessem operando um videogame.

Segundo esse funcionário, explosões secundárias após o ataque provam que o homem-bomba levava uma grande quantidade de material explosivo.

O Talibã é inimigo do Estado Islâmico .

A Associated Press informou que o Talibã confirmou que um ataque dos EUA atingiu um homem-bomba que estava em um carro e que pretendia fazer um atentado no aeroporto de Cabul.

Não há informação de morte de civis neste ataque.

