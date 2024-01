EUA fazem novo ataque contra Houthis no Iêmen

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Reuters - O Exército dos Estados Unidos realizou nesta terça-feira um novo ataque no Iêmen visando mísseis balísticos antinavio em área do país controlada pelos Houthis, disseram duas autoridades dos EUA à Reuters sobre a mais recente ação militar contra o grupo apoiado pelo Irã por ter como alvo o transporte marítimo do Mar Vermelho.

Sob condição de anonimato, as autoridades norte-americanas disseram que o ataque desta terça-feira teve como alvo quatro mísseis antinavio. O ataque não havia sido anteriormente informado.

continua após o anúncio

Os ataques houthi aos navios do Mar Vermelho continuaram mesmo após o presidente Joe Biden ordenar, na semana passada, uma onda inicial de ataques para degradar as capacidades houthi.

Os Houthis, que controlam a maior parte da costa do Mar Vermelho do Iêmen, alegam que os ataques a navios comerciais visam apoiar os palestinos na guerra de Israel em Gaza.

continua após o anúncio

O movimento Houthi prometeu expandir os seus alvos na região do Mar Vermelho para incluir navios dos EUA e prometeu seguir com os ataques mesmo após a reação dos EUA e do Reino Unido, que realizaram dezenas de ataques na semana passada.

Na segunda-feira, as forças houthi atacaram o navio graneleiro Gibraltar Eagle, de propriedade e operado pelos EUA, com um míssil balístico antinavio, disse o Exército dos EUA.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: