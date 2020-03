EUA: homem morre após tomar cloroquina, indicada por Trump como cura ao coronavírus

“Trump disse que isso era basicamente a cura”, disse sua esposa à NBC. O casal tomou fosfato de cloroquina após ouvir a indicação do presidente dos EUA edit

247 - Um homem nos Estados Unidos morreu após ele e sua mulher tomarem cloroquina, produto para limpar aquários de peixes. O ato foi feito sob a influência do conselho do presidente do país, Donald Trump, que afirmou ser uma forma de combater o coronavírus.

Os dois ficaram doentes e foram levados ao hospital, onde o homem faleceu e a mulher ficou em situação grave.

“Trump disse que isso era basicamente a cura”, disse a mulher à NBC. Por isso aconselhou: “não tomem nada. Não acreditem em nada. Não acreditem em nada que o presidente fala… ligue para seu doutor”.