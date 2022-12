EUA importará 1ª remessa de petróleo venezuelano em janeiro

Apoie o 247

Sputnik - Segunda maior empresa de energia integrada dos EUA, a gigante do petróleo Chevron deve importar seu primeiro carregamento de petróleo venezuelano em janeiro.

Segundo uma fonte consultada pela Sputnik, o primeiro carregamento, previsto para meados de janeiro, será de um milhão de barris de petróleo venezuelano. Em novembro, o Tesouro dos EUA emitiu uma licença permitindo a compra.

O decreto permite à Chevron extrair petróleo na Venezuela por seis meses por meio de seus parceiros de joint venture, como a petroleira estatal venezuelana PDVSA.

No entanto, a licença não expande as operações nem permite novos investimentos dos EUA no setor de petróleo da Venezuela.

Os Estados Unidos concederam a nova licença depois que o governo venezuelano e a oposição retomaram as negociações na Cidade do México e chegaram a um acordo para enfrentar a crise humanitária no país, incluindo um acordo sobre a continuação das negociações com foco nas eleições de 2024 na Venezuela.

Uma fonte familiarizada com o assunto disse à Sputnik que, para a produção de petróleo na Venezuela realmente aumentar, os parceiros ocidentais precisariam ter permissão para investir no setor, o que levará tempo com as sanções dos EUA ainda em vigor.

Os Estados Unidos estão olhando para a Venezuela como uma fonte adicional de petróleo bruto, embora não tenham demonstrados nos últimos meses qualquer intenção de suspender as sanções.

O governo de Joe Biden, presidente dos EUA, está buscando opções para ajudar a reduzir os preços da gasolina para os consumidores dos EUA, principalmente depois que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (OPEP+) decidiu reduzir a produção devido à desaceleração da economia global.

