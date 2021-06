EUA indicam contra viagens ao Brasil por risco da Covid-19 e segurança pública

247 - O Centro para o Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos colocou o Brasil na categoria nível 4 de recomendação a restrição de viagens. O Brasil é apontado como país com alto risco de contaminação pela Covid-19. O nível 4 é o mais grave.

"O CDC estabeleceu o nível quatro de notificação de viagem ao Brasil em razão da Covid-19, com o indicativo de um risco muito alto de contaminação pela Covid-19 no país. Seu risco de contrair Covid-19 e desenvolver sintomas graves pode ser menor se você estiver totalmente vacinado com uma vacina autorizada pelo FDA [o equivalente à Anvisa no país]", escreve o órgão.

"Viajantes ao Brasil devem passar por fechamento de fronteiras, proibição de viagens, ordens de permanecer em casa, fechamento de negócios e outras condições emergenciais no Brasil em razão da Covid-19", prossegue.

Entre as recomendações que o CDC faz aos norte-americanos que queiram viajar ao Brasil estão também recomendações sobre segurança: "não resista a nenhuma tentativa de rouba", "tome cuidado ao andar ou dirigir à noite", "não demonstre sinais de riqueza, como relógios caros ou joias" e "preparar um plano de contingência para emergências".

O CDC pede aos interessados que "não viajem" para favelas ou comunidades. "Mesmo que a polícia ou os governos locais considerem essas comunidades seguras, a situação pode mudar rapidamente e sem aviso prévio", diz o aviso.

