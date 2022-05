EUA limitam dados de inteligência sobre líderes russos repassados a Kiev

Apoie o 247

Sputnik - O jornal norte-americano The Washington Post publicou, nesta quarta-feira (11), que os Estados Unidos elaboraram uma diretriz que proíbe o compartilhamento de dados de inteligência com Kiev que possa ajudar a Ucrânia a atacar líderes russos ou outros alvos fora de suas fronteiras.

Segundo o jornal, Valery Gerasimov, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, e Sergei Shoigu, ministro da Defesa, se enquadrariam nessa categoria. No entanto, de acordo com a reportagem, a proibição não se estende a oficiais militares russos, incluindo generais.

"A inteligência é muito boa. Ele nos diz onde os russos estão para que possamos atingi-los", disse um oficial ucraniano, usando o dedo para encenar uma bomba caindo sobre o alvo, segundo o jornal.

