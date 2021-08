EUA não conseguem provar acusação contra a China sobre origem da Covid-19

Sputnik - De acordo com o jornal The Washington Post, citando dois funcionários do governo norte-americano, o relatório não deixou claro se o vírus passou de um animal para um humano como processo natural ou escapou de um laboratório chinês.

Em nota, afirma-se que não foi possível chegar a uma conclusão inequívoca. Dentro de pouco dias, a comunidade de inteligência poderá desclassificar os elementos do relatório para divulgação pública.

As agências de inteligência tiveram 90 dias para revisar as origens do vírus após diversos cientistas norte-americanos indicarem que já não havia certeza sobre a origem do novo coronavírus.

PUBLICIDADE

Em março, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou um relatório após ter passado quatro semanas na cidade de Wuhan e arredores com pesquisadores chineses.

A OMS disse que o vírus provavelmente foi transmitido de morcegos para humanos por meio de outro animal. A versão de vazamento da Covid-19 do laboratório chinês foi chamada de "pouco provável".

PUBLICIDADE