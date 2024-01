EUA não descartam ações militares após ataque a suas bases no Oriente Médio

Apoie o 247

247 - “Não tenha dúvidas – responsabilizaremos todos os responsáveis no momento e da maneira que escolhermos”, disse o presidente Joe Biden no domingo, enquanto o secretário de Defesa, Lloyd Austin afirmou na segunda-feira: “O presidente e eu não toleraremos ataques às forças dos EUA e tomaremos todas as ações necessárias para defender os EUA e as nossas tropas.”

Os Estados Unidos ameaçam tomar "todas as ações necessárias" para defender as forças norte-americanas depois que um ataque de drone matou três dos seus soldados na Jordânia, informa a Reuters.

A ação de domingo por forças da resistência islâmica foi o primeiro ataque mortal contra tropas dos EUA desde que a guerra de Israel contra o povo palestino eclodiu em outubro e marca uma grande escalada nas tensões no Oriente Médio .

O presidente Joe Biden se reuniu nesta segunda-feira (29) com os principais comandantes militares do país. O porta-voz da Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que os Estados Unidos não querem uma guerra mais ampla com o Irã ou na região, “mas temos que fazer o que temos que fazer”.

O Irã negou qualquer papel no ataque à base estadunidense na Jordânia.

Enquanto isso, o Catar disse esperar que a retaliação dos EUA não prejudique a segurança regional ou o progresso rumo a um novo acordo de libertação de reféns em Gaza.

Em Gaza, Israel lançou um ataque à maior cidade do enclave governado pelo Hamas. Moradores da Cidade de Gaza disseram que ataques aéreos mataram e feriram muitas pessoas, enquanto tanques bombardearam áreas orientais e navios de guerra dispararam contra áreas costeiras ocidentais.

O Hamas reiterou na segunda-feira que Israel deve interromper a sua ofensiva em Gaza e retirar-se da Faixa de Gaza antes que mais reféns sejam libertados. Israel diz que lutará até que o Hamas seja erradicado.

