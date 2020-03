EUA pedem informações ao governo sobre Wajngarten, que está coronavírus

O chefe da Secretaria de Comunicação do governo federal esteve com o presidente norte-americano, Donald Trump, enquanto acompanha Bolsonaro em viagem edit

247 - Com a confirmação de que o chefe da Secretaria de Comunicação do Brasil, Fabio Wajngarten, foi infectado pelo coronavírus, os Estados Unidos entraram em contato com o governo federal para pedir informações, informa o colunista Lauro Jardim, do Globo.

O motivo é que Wajngarten acompanhou Jair Bolsonaro durante viagem aos Estados Unidos, quando se encontraram com o presidente norte-americano, Donald Trump.