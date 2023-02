EUA pedem julgamento dos responsáveis ​​por ataque de colonos israelenses contra palestinos

Apoie o 247

ICL

247 - O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, disse que o governo de Joe Biden espera que Israel processe os responsáveis ​​​​pela invasão de colonos em Huwara e forneça uma compensação aos palestinos cujas casas e propriedades foram destruídas ou danificadas.

“Esperamos que o governo israelense assegure a responsabilidade total e o processo legal dos responsáveis ​​por esses ataques, além da compensação pela perda de casas e propriedades”, disse Price durante coletiva de imprensa diária, chamando a violência de “completamente inaceitável”.



“A responsabilidade e a justiça devem ser perseguidas com igual rigor em todos os casos de violência extremista e recursos iguais [devem ser] dedicados para prevenir tais ataques e levar os responsáveis ​​à justiça”, acrescentou.

No domingo, dois colonos israelenses foram baleados e mortos em Huwara, na Cisjordânia, no que as autoridades locais disseram ter sido um ataque 'terrorista'. O tiroteio desencadeou ataques de vingança de colonos israelenses contra palestinos.



Na noite de domingo, um palestino de 37 anos morreu como resultado de um ataque de colonos israelenses e unidades do exército na área de Zatara, ao sul da cidade de Nablus, na Cisjordânia, informou o Ministério da Saúde palestino.



Além disso, quase 100 outros palestinos ficaram feridos durante confrontos com tropas israelenses na cidade de Huwara na noite de domingo, disse o Crescente Vermelho Palestino.

O ministro das Finanças de extrema direita de Israel, Bezalel Smotrich, disse que não concordaria com nenhum congelamento na expansão de assentamentos na Cisjordânia ocupada, depois que autoridades israelenses se comprometeram durante uma cúpula na Jordânia a adiar a construção nos próximos meses.

"Mas uma coisa eu sei: não haverá congelamento na construção e desenvolvimento de assentamentos, nem por um dia (está sob minha autoridade)", escreveu ele no Twitter.

Na semana passada, as forças israelenses lançaram uma operação em Nablus para prender supostos terroristas palestinos, durante a qual o Ministério da Saúde palestino afirma que pelo menos 11 pessoas foram mortas e mais de 100 ficaram feridas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.