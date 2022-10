EUA pedem prisão de seis meses para Bannon, guru do clã Bolsonaro e da extrema direita

Apoie o 247

Reuters - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos pediu nesta segunda-feira a um juiz federal que sentencie o ex-assessor do ex-presidente Donald Trump Steve Bannon a seis meses de prisão, dizendo que ele buscou uma "estratégia provocativa de má fé e desacato" contra o comitê do Congresso que investiga o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Bannon, uma influente figura política da extrema-direita, foi condenado em julho por duas acusações de desacato ao Congresso por desafiar uma intimação.

Cada acusação é punível com prisão de 30 dias a um ano e multa de 100 a 100.000 dólares.

Ele deve ser sentenciado perante o juiz dos EUA Carl Nichols na manhã de sexta-feira.

Os promotores disseram a Nichols em sua recomendação de sentença nesta segunda-feira que as ações de Bannon, incluindo sua recusa até hoje em apresentar "um único documento" ao comitê do Congresso, levaram-nos a recomendar a sentença de prisão.

Eles também pediram ao juiz que imponha a multa máxima de 200.000 dólares.

"As declarações do réu provam que seu desacato não visava proteger o privilégio executivo ou a Constituição, mas visava minar os esforços do comitê para investigar um ataque histórico", diz a recomendação.

