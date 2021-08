EUA pedem que americanos deixem imediatamente aeroporto de Cabul por ameaças de segurança

247 - A Embaixada dos EUA em Cabul pediu nesta quarta-feira (25) que americanos deixem o perímetro do aeroporto da capital imediatamente, citando ameaças de segurança não especificadas.

Na semana passada, o governo estadunidense tinha mencionado o perigo de ocorrerem atentados terroristas.

Os governos britânico e australiano emitiram avisos semelhantes, com as autoridades australianas descrevendo "uma ameaça contínua e muito alta de ataque terrorista", informa O Estado de S.Paulo.

Os avisos vieram no momento em que os últimos dos cerca de 1.500 americanos que ainda estão no Afeganistão tentam chegar ao aeroporto antes da retirada dos EUA em 31 de agosto. O presidente Joe Biden mantém a decisão de retirar todas as tropas do país até essa data.

