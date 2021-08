EUA planejam exigir vacinação de visitantes estrangeiros

No mês passado, a Casa Branca já considerava, como parte das discussões sobre como flexibilizar as restrições de viagem, exigir que os visitantes estrangeiros fossem vacinados contra a Covid-19 edit

Por David Shepardson (Reuters) - O governo dos Estados Unidos está desenvolvendo um plano para exigir que quase todos os visitantes estrangeiros estejam totalmente vacinados contra a Covid-19, como parte de eventual suspensão das restrições de viagens que impedem grande parte do mundo de entrar no país, disse uma autoridade da Casa Branca à Reuters nesta quarta-feira.

A Casa Branca não está pronta para suspender imediatamente as restrições de viagens por causa do aumento de casos de Covid-19 e da variante altamente transmissível Delta, segundo a fonte.

O governo Biden tem grupos de trabalho de diferentes agências trabalhando "para ter um novo sistema pronto para quando pudermos reabrir as viagens", disse a autoridade, acrescentando que o projeto inclui "uma abordagem em fases que ao longo do tempo significará, com exceções limitadas, que os estrangeiros viajando para os Estados Unidos (de todos os países) vão precisar ser totalmente vacinados".

No mês passado, a Reuters informou que a Casa Branca estava considerando exigir que os visitantes estrangeiros fossem vacinados como parte das discussões sobre como flexibilizar as restrições de viagem.

A autoridade acrescentou que "os grupos de trabalho estão desenvolvendo um processo de planejamento a ser preparado para quando chegar o momento certo de transição para este novo sistema".

Alguns outros países, incluindo Canadá e Reino Unido, estão relaxando ou suspendendo as restrições para viagens de norte- americanos vacinados.

A Casa Branca tem mantido discussões com companhias aéreas e outros sobre como implementaria uma política de exigência de vacinas para visitantes estrangeiros.

