EUA planejam golpe crítico a empresas de semicondutores da China

Sputnik - Assim como Donald Trump, Joe Biden enxerga a China como uma ameaça aos interesse das empresas de tecnologia americanas.

Os Estados Unidos estão cogitando restringir o envio de equipamentos necessários para a produção de chips de memória a empresas chinesas dedicadas à fabricação desse tipo de dispositivo, o que inclui a Yangtze Memory Technologies Co (YMTC).

Segundo noticiado pela Reuters, nesta segunda-feira (01), a ação visa conter os avanços no setor chinês de semicondutores e proteger empresas americanas. Se o governo de Joe Biden prosseguir com os planos, pode afetar também as gigantes do setor tecnológico sul-coreanas Samsung e SK Hynix. A Samsung tem duas fábricas de produção de chips de memória na China, enquanto a SK Hynix está em processo de aquisição da empresa de microprocessaodores de memória flash NAND da Intel na China.

O plano americano, se colocado em prática, seria crítico para a China, que é a maior consumidora mundial de chips. Nos últimos anos, Pequim vem tentando fortalecer sua indústria nacional de semicondutores para se tornar uma potência autossuficiente no setor, e aumentar sua competitividade no ramo tecnológico no mercado global.

China e Estados Unidos estão engajados há anos em um embate pelo domínio do setor tecnológico e de propriedade intelectual. Assim como seu antecessor, Donald Trump, o presidente americano, Joe Biden, enxerga o país asiático como uma ameaça aos interesses das empresas de tecnologia americanas.

