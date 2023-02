EUA podem fechar contrato com Japão para entrega de mísseis Tomahawk

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O ministro da Defesa do Japão, Yasukazu Hamada, declarou que o país asiático planeja firmar um contrato com os EUA envolvendo o fornecimento massivo de mísseis de cruzeiro Tomahawk.

De acordo com a agência de notícias Kyodo, as autoridades japonesas ressaltaram que a compra dos projéteis será feita através do sistema de assistência militar estrangeira, que geralmente é usado para o fornecimento de equipamentos militares produzidos pelos EUA.

Com isso, as autoridades japonesas esperam que o contrato seja assinado no ano fiscal de 2023, que começa em 1º de abril.

O governo japonês prevê a compra de aproximadamente 500 mísseis Tomahawk, que devem ser implantados no país a partir do ano fiscal de 2026.

Em 10 de fevereiro, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia informou que Moscou observa atentamente a possível implantação de mísseis de cruzeiro americanos no Japão.

Uma decisão como essa poderia mudar a situação na região e influenciar a estabilidade estratégica no mundo, destacou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.