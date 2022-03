EUA posicionam porta-aviões para possível zona de exclusão aérea na Ucrânia, que poderia levar Otan à guerra

Apoie o 247

ICL

Sputnik - A Marinha dos EUA implantou um grupo de ataque de porta-aviões no Mediterrâneo para criar uma zona de exclusão aérea na Ucrânia, caso Biden dê essa ordem.

Os EUA operam 11 grupos de ataque de porta-aviões, os implantando frequentemente em todo o mundo ao longo de décadas em uma demonstração de força contra nações menores e militarmente mais fracas.

O grupo de ataque do porta-aviões USS Truman foi enviado ao Mediterrâneo, com o secretário da Marinha, Carlos Del Toro, afirmando que sua missão inclui "dissuadir" a Rússia e implementar uma potencial zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia, caso o presidente americano, Joe Biden, ordene seu estabelecimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Existem muitos navios e submarinos russos no Mediterrâneo atualmente, e é por isso que é importante para a OTAN ter uma presença igual, para dissuadi-los. A única coisa que Putin entende é a força", afirmou Del Toro ao jornal Político.

"O papel do Truman, com outros aliados, é dissuadir os russos de novas agressões e estar em constante espera por ordens que possam ser dadas pelo nosso presidente ou por outros líderes ao redor do mundo para a proteção da Ucrânia e do povo ucraniano", adicionou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O USS Truman tem sido usado em guerras de agressão dos EUA, com suas aeronaves voando mais de 1.200 missões de combate durante a invasão do Iraque em 2003, e auxiliando as forças da coalizão durante a luta contra o Talibã (organização sob sanções da ONU por atividade terrorista) no Afeganistão na década de 2010.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE