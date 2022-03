EUA preparam sanções contra militares russos e empresas de tecnologia

O Departamento do Tesouro do governo Biden poderia anunciar as sanções já na próxima semana edit

Sputnik - Os Estados Unidos estão preparando sanções contra várias empresas russas que supostamente fornecem bens e serviços usados pelos serviços militares e de inteligência de seu país, disse o Wall Street Journal.

O Departamento do Tesouro do governo Biden poderia anunciar as sanções já na próxima semana, que teriam como alvo as seguintes empresas: Serniya Engineering, Sertal, AO-NII-Vektor, Joint Stock Company Mikron, T-Platforms e iGrids, disse o relatório divulgado nesta sexta-feira (25).

