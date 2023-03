EUA: 'Queda de drone não parece ter sido intencional, mas piloto russo foi pouco profissional'

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Segundo porta-voz do governo Biden, incidente demonstrou a falta de profissionalismo dos militares russos. A Defesa russa deixou claro que as Forças Armadas entraram em ação porque os transponders do drone dos EUA estavam desligados.

O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Ned Price, disse nesta quarta-feira (15) que a queda do drone norte-americano no mar Negro ontem (14) após ser interceptado por jatos russos foi provavelmente um ato não intencional do lado da Rússia, segundo a Reuters.

"Acho que a melhor avaliação agora é que provavelmente não foi intencional. Provavelmente foi o resultado de profunda incompetência por parte de um desses pilotos russos. Este incidente demonstra falta de competência, além de ser inseguro e pouco profissional”, afirmou Price.

O drone de vigilância militar dos EUA MQ-9 caiu no mar Negro na terça-feira (14) depois que um jato russo Su-27 atingiu sua hélice.

O Ministério da Defesa russo afirmou que o drone norte-americano voou com transponders desligados e violou limites de área de uso do espaço aéreo. Com esse contexto, caças das Forças Armadas russas entraram em ação. Contudo, a pasta destacou que os militares russos não usaram armas de transporte aéreo e não entraram em contato com o drone.

Os ministros da Defesa da Rússia e dos Estados Unidos conversaram por telefone hoje (15), informou a Defesa russa. Moscou disse que tentará recuperar os restos do drone.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.