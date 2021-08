EUA realizam ataque no Afeganistão em resposta a atentado

247 - Os Estados Unidos fizeram nesta sexta-feira (27) um ataque com drone contra um alvo do "Estado Islâmico" no Afeganistão. A ação foi uma resposta ao atentado que deixou dezenas de mortos no aeroporto de Cabul, no Afeganistão, incluindo 13 militares americanos.

"Os primeiros indícios são de que matamos o alvo. Não sabemos de vítimas civis", afirmou o porta-voz do Comando Central dos EUA (Centcom), Bill Urban, de acordo com relato publicado pelo site DW.

O alvo seria um organizador do "Estado Islâmico Khorasan”, também identificado pela sigla EI-K, um braço afegão do grupo jihadista que reivindicou a responsabilidade pelo ataque de quinta-feira (26) no aeroporto de Cabul.

Cerca de 170 pessoas foram mortas e 150 feridas na ação, segundo fontes próximas ao Talibã. O Pentágono confirmou a morte de 13 militares americanos.

Ao comentar o ataque, o presidente dos EUA, Joe Biden, prometeu vingança. "Não vamos perdoá-los, não vamos esquecê-los. Vamos caçar vocês e fazer com que vocês paguem".

