EUA reconhecem acordo com Japão e Holanda para restringir exportações de equipamentos para produção de chips à China

WASHINGTON (Reuters) - Um oficial estadunidense reconheceu na terça-feira (31) a existência de um acordo com Japão e Holanda para que esses países imponham novas restrições às exportações de ferramentas de fabricação de chips para a China.

"Não podemos falar sobre o acordo agora", disse o vice-secretário do Departamento de Comércio, Don Graves. "Mas você pode falar com nossos amigos no Japão e na Holanda, certamente".

Em outubro, os Estados Unidos impuseram amplas restrições de exportação de equipamentos de fabricação de chips para a China, buscando prejudicar a capacidade da indústria de chips chinesa e atingir as capacidades militares do país.

O Departamento de Comércio dos EUA disse que continuará a coordenar os controles de exportação com os aliados.

"Reconhecemos que os controles multilaterais são mais eficazes do que os unilaterais, e o envolvimento estrangeiro nesses controles é uma prioridade", disse o departamento.

Autoridades da Holanda e do Japão estiveram em Washington discutindo uma ampla gama de questões em conversas lideradas pelo conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, na sexta-feira.

Quando questionado na última sexta-feira (27) se um acordo sobre semicondutores foi discutido, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse: "Sim, conversamos sobre muitas coisas, mas muitas delas são privadas".

