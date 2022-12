EUA retiram acusações contra herdeira da Huawei detida no Canadá

Apoie o 247

247 - Os Estados Unidos retiraram na sexta-feira (2) todas as acusações contra uma das principais executivas da multinacional chinesa Huawei, Meng Wanzhou, 50 anos, presa há quatro anos no Canadá em cumprimento a um mandado de prisão dos EUA por acusações relacionadas à suposta violação de sanções ao Irã.

De acordo com informações publicadas pela agência de notícias AFP, o Departamento de Justiça norte-americano disse que, em conformidade com um acordo alcançado em setembro de 2021, as acusações contra a filha do fundador da empresa chinesa das telecomunicações foram retiradas e não podem ser revistas.

A executiva Meng Wanzhou foi acusada de "fraude bancária", de ter mentido para contornar as sanções norte-americanas contra o Irã, crime punível com mais de 30 anos de prisão nos EUA. Houve ameaças de que ela seria extraditada para o país.

