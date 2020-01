EUA revelam que ao menos 64 soldados ficaram feridos em ofensiva iraniana

247 - "Até agora, 64 militares dos EUA foram diagnosticados com traumatismo cranioencefálico, mais 14 que o informado anteriormente", informa comunicado emitido em 30 de janeiro.

De acordo com o Pentágono, 39 militares afetados já retornaram ao serviço, conforme o portal Military.com.

"Na realidade, seguiremos monitorando eles durante o resto de suas vidas e continuaremos fornecendo o tratamento necessário", cita o comunicado do chefe do Estado-Maior Conjunto, general Mark Milley.

No dia 8 de janeiro, o Exército iraniano bombardeou com mísseis duas bases utilizadas pelas tropas norte-americanas no Iraque, em represália pela morte do general iraniano Qassem Soleimani.

O Comando Central dos EUA (CENTCOM) inicialmente reconheceu que 11 militares norte-americanos com sintomas de traumatismo cranioencefálico foram transferidos para avaliação médica e tratamento. Posteriormente, esse número foi elevado, informa o site Sputnik.