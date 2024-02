EUA sancionam 4 colonos judeus extremistas por violência contra palestinos

As sanções bloqueiam todas as propriedades e interesses em propriedades das pessoas designadas, bem como bloqueiam sua entrada nos EUA edit

(Sputnik) - A administração Biden está sancionando quatro cidadãos israelenses por seu papel em atividades violentas e desestabilizadoras na Cisjordânia ocupada, disse o Departamento de Estado dos EUA nesta quinta-feira (1).

"O Departamento de Estado está impondo sanções financeiras a quatro indivíduos de acordo com uma nova Ordem Executiva que o presidente Biden anunciou hoje para promover a responsabilização por certas atividades prejudiciais que ameaçam a paz, segurança e estabilidade da Cisjordânia", disse o Departamento de Estado em um comunicado.

Os Estados Unidos estão impondo sanções a David Chai Chasdai por iniciar e incitar um motim, que envolveu agressão a civis palestinos e incêndio de veículos e edifícios, disse o comunicado. >>> SAIBA MAIS: Biden impõe sanções a (alguns) invasores israelenses na Cisjordânia

Os EUA estão sancionando Einan Tanjil por agredir fazendeiros palestinos e ativistas israelenses com pedras e bastões. Os EUA também estão sancionando Shalom Zicherman por agredir ativistas israelenses, disse o comunicado.

Por último, os EUA estão sancionando Yinon Levi por liderar um grupo de colonos que criou uma "atmosfera de medo" na Cisjordânia, incluindo agressão a civis palestinos e beduínos, incêndio de seus campos e destruição de suas propriedades, disse o comunicado.

As sanções bloqueiam todas as propriedades e interesses em propriedades das pessoas designadas, bem como bloqueiam sua entrada nos EUA, disse o comunicado.

