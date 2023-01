EUA saqueiam 60 caminhões de petróleo e trigo da Síria

Apoie o 247

MOSCOU, 4 de janeiro (Sputnik) - Tropas dos EUA foram vistas escoltando caminhões cheios de petróleo e trigo sírio para o Iraque a partir dos territórios ocupados do nordeste nesta quarta-feira (4), informou a agência de notícias estatal síria SANA.



A agência de notícias citou fontes locais na província de Al-Hasakah dizendo que 36 caminhões-tanque foram levados para bases americanas no norte do Iraque através da travessia ilegal de al-Mahmoudiya.



Outros 24 caminhões de petróleo e trigo roubados da região de al-Jazira, no leste da Síria, foram vistos entrando no Iraque na passagem de fronteira de Al-Walid, disseram fontes citadas pela agência.



O ministro das Relações Exteriores da Síria, Fayssal Mikdad, estimou os danos sofridos pela indústria de petróleo e gás do país durante 11 anos de guerra em US$ 107 bilhões. Ele disse que Damasco buscaria reparações dos Estados Unidos, que controlam os territórios ricos em recursos da Síria no norte e nordeste.

