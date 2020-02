EUA simulam guerra nuclear com a Rússia, segundo mídia

Sputnik - Pentágono realizou exercício de simulação de ataque nuclear da Rússia contra alvos na Europa, assim como a hipotética reação dos EUA, segundo a revista National Defense.

Os exercícios tiveram como objetivo representar o hipotético cenário de um ataque nuclear por parte da Rússia contra alvos da OTAN no continente europeu.

"O cenário dos exercícios levou em consideração uma situação irregular na Europa, onde decorre uma guerra com a Rússia, e a Rússia decide usar de maneira limitada armamento nuclear de baixa potência contra um alvo no território da OTAN", declarou um representante do Pentágono citado pela revista National Defense.

O funcionário disse que na simulação os EUA "responderam usando armas nucleares" .

Contudo, ele não deu detalhes sobre o alvo que a Rússia "atacou" na simulação e qual o tipo de arma nuclear que os EUA "usaram" em sua reação.

Presença das autoridades

Ainda segundo a fonte do órgão americano, a simulação contou com a presença do secretário de Defesa do país, Mark Esper, e congressistas.

O objetivo seria dar a conhecer o formato de comunicações que seria usado durante uma crise nuclear .

A simulação se deu depois de os EUA afirmarem não planejar instalar na Europa mísseis nucleares de baixa potência.

Enquanto isso, o chanceler russo, Sergei Lavrov, afirmou ter proposto ao secretário de Estado americano, Mike Pompeo, para aprovar uma declaração sobre a inadmissibilidade da deflagração de um conflito nuclear .

O ministro afirmou que aguarda uma resposta por parte de Washington.