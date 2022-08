EUA só devem ter embaixador no Brasil após o término das eleições

Aprovação do nome de Elizabeth Frawley Bagley está travado na Comissão de Relações Exteriores do Senado estadunidense edit

247 - O cargo de embaixador dos Estados Unidos no Brasil deverá permanecer em aberto até o final do pleito de outubro, apesar da disposição do governo Joe Biden de manter a indicação de Elizabeth Frawley Bagley para comandar a representação diplomática. De acordo com reportagem da Bloomberg, publicada pelo jornal O Globo, o entrave está ligado a um impasse na Comissão de Relações Exteriores do Senado, provocado por opositores da gestão do democrata Joe Biden, em função de comentários feitos por Bagley sobre sobre doações feitas ao Partido Democrata por judeus e cubanos, em 1998.

Segundo a reportagem, os comentários, publicados pelo site conservador Washington Free Beacon, incluíram uma declaração afirmando que “democratas sempre estão ao lado dos eleitores judeus sobre Israel e dizem coisas estúpidas”. Ela também sugeriu que o partido Democrata usasse um tom mais duro sobre o regime de Havana visando conseguir doações de cubanos radicados no país. “Não são números, é como o fator judaico”, disse Begley na ocasião. “É dinheiro”, completou.

“Foi uma má escolha de palavras” disse Begley durante a sabatina para a aprovação de sua indicação que resultou em um empate de 11 votos favoráveis e 11 votos contrários. A não aprovação levou o presidente da comissão, Robert Menendez, a externar a preocupação do governo estadunidense com o futuro da democracia brasileira em função das constantes ameaças às instituições feitas por Jair Bolsonaro e seus seguidores.

“Estamos preocupados com o fato do atual líder tentar minar a essência do processo eleitoral em curso”, disse Menendez. A expectativa é que uma nova votação seja realizada após o fim do recesso parlamentar, o que deve ocorrer ainda em agosto.

