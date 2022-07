EUA temem que problemas de fornecimento de gás possam minar a unidade da União Europeia contra a Rússia

Apoie o 247

TASS - O governo do presidente dos EUA, Joe Biden, teme que a escassez de gás causada pelo declínio no fornecimento da Rússia possa minar a unidade da União Europeia contra Moscou, informou a CNN citando autoridades dos EUA.

De acordo com uma das fontes, o coordenador presidencial dos EUA para a energia global Amos Hochstein partiu para Paris e Bruxelas para discutir planos de contingência EUA-Europa em caso de escassez de gás no inverno.

"O impacto na Europa pode repercutir nos EUA, elevando os preços do gás natural e da eletricidade", informou a CNN com referência a um funcionário dos EUA não identificado. "Também será um grande teste de resiliência e unidade europeia contra a Rússia."

Esta semana, Washington também pretende discutir com a Europa formas de aumentar a produção de energia nuclear. Em particular, os Estados Unidos esperam convencer o governo alemão a adiar seus planos de eliminar gradualmente o uso de energia nuclear e estender a operação de suas três usinas nucleares.

Na segunda-feira, a gigante russa de energia Gazprom anunciou que teve que suspender a operação de outra turbina fabricada pela Siemens porque atingiu seu ponto de reparo capital. Isso fará com que a capacidade da estação de compressão de Portovaya caia para quase metade - de 67 para 33 milhões de metros cúbicos por dia. O presidente russo, Vladimir Putin, alertou sobre isso na semana passada.

O gasoduto Nord Stream está operando com apenas 40% da capacidade (67 milhões de metros cúbicos por dia) desde meados de junho devido ao atraso no retorno de uma turbina Siemens enviada para reparos no Canadá. Após inúmeros pedidos da Alemanha, o Canadá concordou em devolver a turbina reparada em 9 de julho. ser enviado para reparos.

A Comissão Europeia alega que as sanções da UE contra a Rússia não cobrem equipamentos para trânsito de gás.

