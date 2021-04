EUA: tiroteio no Texas deixa ao menos 3 mortos, dizem autoridades locais (vídeo)

Neste domingo (18), um tiroteio na cidade de Austin, no estado norte-americano do Texas, deixou ao menos três pessoas mortas, segundo as autoridades locais edit

Sputnik - Pelo menos três pessoas foram mortas neste domingo (18), em um incidente com um atirador em Austin. O incidente ocorreu na região de Arboretum, no noroeste da cidade, em um complexo de apartamentos na área, de acordo com o Departamento de Polícia de Austin.

​"O Departamento de Polícia de Austin está na cena de um tiroteio em andamento na em Great Hills Trail e Rain Creek Parkway. Todos os residentes são aconselhados a buscar abrigo e evitar a área".

O Serviço Médico de Emergência do condado de Austin-Travis diz que o caso foi relatado às 11h42 (13h42 no horário de Brasília) deste domingo (18).

Nas redes sociais, cidadãos publicaram imagens do incidente mostrando forte presença da polícia.

​"Acabo de passar pelo Starbucks de Arboretum em Austin, algo está acontecendo [a rádio] KXAN diz que há um atirador agindo", escreveu.

Nas últimas semanas diversos tiroteios em vários estados norte-americanos foram relatados, reacendendo antigos debates sobre o controle de armas no país. No dia 8 de abril, o presidente dos EUA, Joe Biden, chegou a pedir medidas para o controle de armas ao Congresso norte-americano. Na mesma data, um novo tiroteio, também no Texas, deixou uma pessoa morta e seis feridas.









O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.