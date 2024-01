EUA voltam a acusar Rússia de interferir nas eleições presidenciais

Apoie o 247

247 - Dois dos principais oficiais de inteligência dos Estados Unidos acusaram a Rússia de buscar interferir nas eleições americanas de 2024 e 'semear discórdia' no país, informou a CNN nesta quarta-feira (10).

Em uma conferência em Nova York, o diretor da Agência de Segurança Nacional, general Paul Nakasone, disse que a Rússia tem capacidade de interferir na eleição presidencial. O diretor do FBI, Chris Wray, concordou, dizendo que o apoio de Washington a Kiev "aumentou o desejo deles [Rússia] de se concentrar em tentar moldar como nós [os EUA] parecemos e como pensamos sobre questões".

As "estrelas se alinham" para a Rússia em termos de seus esforços para ter sucesso militarmente na Ucrânia e realizar operações de interferência ou influência nos EUA, disse Wray.

A Rússia rejeitou repetidamente as acusações de interferência nas eleições dos EUA.



Em dezembro de 2022, o Comitê de Investigação Russo descobriu que uma 'fazenda de bots' liderada pelos EUA foi criada em Moscou para imitar a interferência eleitoral russa.



Em maio daquele ano, o inquérito do Conselheiro Especial dos EUA, John Durham, concluiu que o FBI nunca deveria ter lançado uma investigação sobre o alegado conluio entre o ex-pesidente dos EUA Donald Trump e a Rússia durante as eleições de 2016.



O FBI deveria ter ignorado informações não corroboradas que alegavam ligações entre a campanha de Trump e a Rússia, disse ele.

Em julho do ano passado, o presidente dos EUA, Joe Biden, disse que a Rússia já está interferindo nos processos eleitorais dos EUA. (Com informações da Sputnik).

