Coronavírus deixa incerta a realização da Eurocopa, diz presidente da Fifa

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, respondeu com incerteza sobre a possibilidade de realização da Eurocopa, durante evento desportivo na Holanda, em decorrência do avanço dos números de casos do novo coronavírus no continente

247 - O presidente da Fifa, Gianni Infantino, não garantiu a realização da Eurocopa este ano por causa da propagação do novo coronavírus no continente. "Não podemos descartar nada, mas não podemos entrar em pânico. Pessoalmente, não estou preocupado, mas devemos avaliar seriamente a situação, embora esperamos não avançar em direção a uma suspensão de eventos em escala global", disse ele, que está em Amsterdã, na Holanda, para participar do Congresso da União das Federações Europeias de Futebol.

Com a expectativa da redução da transmissão do novo coronavírus, os jogos decisivos para preenchimento das vagas finais do torneio estão previstos entre os dias 26 a 31 deste mês. O início da competição oficial está marcado para 12 de junho, na Itália, com final para 12 de julho, no estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra.

No evento, o esloveno Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, respondeu à possibilidade de cancelar ou adiar a Eurocopa, dizendo que "todo organizador de competição tem que estudar medidas e, por suposto, tomar decisões. O direto das confederações de organizar competições continentais é inalienável".