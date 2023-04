Eurodeputado diz que palavras de Macron mostram cansaço mundial da hegemonia dos EUA

Os EUA não devem condenar outros países por não quererem estar sob sua opressão, escreveu o deputado do Parlamento Europeu Mick Wallace no Twitter edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Os EUA não devem condenar outros países por não quererem estar sob sua opressão, escreveu o deputado do Parlamento Europeu Mick Wallace no Twitter.

"Alguma vez ocorreu a Marco Rubio que a maior parte do mundo está cansada de que o Império dos EUA interfira em assuntos de outros países, de que os EUA ignorem os direitos de outros à soberania e de que os EUA abusem da supremacia do dólar para promover seus interesses financeiros, com grande custo para tantos?", escreveu o político.

Este foi o comentário do deputado sobre a sugestão do senador dos Estados Unidos Marco Rubio de testar a solidariedade europeia da França, após uma declaração de seu presidente, Emmanuel Macron, depois da visita à China.

O líder francês disse, em particular, que a Europa não deve ser arrastada para o confronto entre Washington e Pequim sobre Taiwan e se ajustar ao "ritmo norte-americano".

Ele disse que os europeus precisam "acordar e pensar em seus próprios interesses".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.