"Europa virou um puxadinho do imperialismo norte-americano", diz Breno Altman

247 - O jornalista Breno Altman, em análise geopolítica na TV 247, comentou sobre o cenário de conflito entre Rússia e Ucrânia, defendida pelos Estados Unidos e União Europeia. Segundo Altman, a Europa se mostra novamente “um puxadinho” norte-americano.

Ele explicou que são os Estados Unidos que garantem a segurança europeia desde a Segunda Guerra Mundial e que por isso conta com a submissão dos países europeus. “Os Estados Unidos fazem uma movimentação para coesionar os Estados imperialistas europeus sob seu comando, e é um movimento relativamente bem sucedido. A Europa é uma nulidade político-militar desde a Segunda Guerra, ela não tem autonomia, é um puxadinho dos Estados Unidos. Ainda que existam contradições e divergências, no frigir dos ovos ela é um puxadinho dos Estados Unidos. Essas contradições os Estados Unidos conseguem aquietar no âmbito da sua hegemonia político-militar sobre a Europa. A defesa da Europa é garantida pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos comandam a defesa europeia, e os Estados Unidos financiam e comandam a Otan”.

A Otan, por sua vez, é quem dá as cartas na Europa, esclareceu Altman. “A social-democracia é um puxadinho do imperialismo norte-americano. Ela não tem qualquer vocação anti-imperialista pelo menos nos últimos 40 anos. São puxadinhos as sociais-democracias alemã, espanhola, portuguesa, dos países nórdicos… A social-democracia europeia, como eles próprios gostam de dizer, é ‘atlantista’. O que quer dizer isso? São vinculadas à Otan, aceitam a soberania político-militar da Otan desde a Guerra Fria”.

