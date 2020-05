Europeus chamam ministra da Agricultura de "senhora desmatamento" e “musa do veneno”

No auge das queimadas na Amazônia no ano de 2019, Jair Bolsonaro chamava a França de “imperialista” e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, travava a Conferência do Clima edit

247 - O jornal francês de reconhecimento internacional, Le Monde descreveu a ministra da Agricultura do Brasil, Tereza Cristina, como “senhora desmatamento” e “musa do veneno” em reportagem publicada na última sexta-feira (29), em meio a uma investida da União Europeia que pode prejudicar interesses de exportadores brasileiros. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

No ano passado, enquanto as autoridades brasieliras “enfrentavam” o recorde de queimada e desmatamento na Amazônia, Jair Bolsonaro chamava a França de “imperialista” e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, travava a Conferência do Clima.

