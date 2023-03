Europeus traíram confiança de Lula, diz Jamil Chade

A UE vem exibindo sua face protecionista e criando situações desagradáveis para o governo brasileiro nas tratativas do acordo comercial entre o bloco e o Mercosul edit

Apoie o 247

ICL

247 - A proposta feita pelos europeus sobre um protocolo ambiental que acompanharia o acordo comercial entre Mercosul e Europa e o comportamento recente de Bruxelas decepcionam o governo brasileiro, diz o jornalista Jamil Chade, em sua coluna no portal UOL.

A União Europeia havia solicitado que a proposta fosse mantida em sigilo, mas, duas semanas depois, o texto foi vazado para ambientalistas europeus, que denunciaram o que veem como a incapacidade do acordo de frear o desmatamento.

A atitude dos europeus perante o governo Lula, que se comprometeu a reduzir o desmatamento, rompeu a boa-fé do processo e ainda criou uma pressão mais elevada para que as exigências fossem aprofundadas, destaca o jornalista.

Além disso, os europeus fazem exigências ao Brasil que jamais impuseram em outros acordos, como no caso do Canadá. Também transformaram compromissos voluntários do país assumidos nos acordos multilaterais como obrigações vinculantes.

Em uma recente entrevista, o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, não escondeu suas críticas aos europeus, alertando que Brasília não aceitaria medidas unilaterais e nem condições impostas sobre como cada país do Mercosul deveria lidar com suas realidades.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.