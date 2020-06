Evento sobre o Brasil no Reino Unido terá presenças de Dilma e Corbyn

Debate “A catástrofe do coronavírus no Brasil” será promovido pelo Grupo de Solidariedade para com Brasileiros do Partido Trabalhista do Reino Unido edit

247 - Na próxima quarta-feira (24) às 15 horas (horário de Brasília), o Grupo de Solidariedade para com Brasileiros do Partido Trabalhista Britânico organizará o evento “A catástrofe do coronavírus no Brasil”, que terá apresentado por duas grandes presenças: o ex-líder do partido Jeremy Corbyn e a ex-presidente Dilma Rousseff.

Além de Dilma e Corbyn, participa também o jornalista e editor chefe do Intercept Brasil Glenn Greenwald. O debate será moderado pela parlamentar de Leicester, Claudia Webbe, que é vice-presidente do grupo de Solidariedade para com Brasileiros.

Para se cadastrar no evento, siga as instruções que estão neste link.

